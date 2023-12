Comment bien choisir ses chaussures pour éviter les chutes sur du verglas ?

Des chaussures trop grandes ou qui ne tiennent pas suffisamment la cheville peuvent être risquées si vous marchez sur des plaques de verglas. Si on conseille d'éviter les talons en hiver, il est tout à fait possible de porter des bottes en privilégiant notamment les modèles à semelles crantées. Pour marcher sur du verglas, vous pouvez porter des baskets, car elles possèdent des semelles antidérapantes.

À la recherche d'une paire de chaussures d'hiver qui gardera vos pieds au chaud tout en évitant les chutes ? Pour éviter de glisser sur des plaques de verglas, voici le type de chaussures que vous devriez adopter cette année !

Pourquoi les chaussures de randonnée sont les meilleures paires anti-glisse

Lorsque vous choisissez une paire de chaussures, il faut dans un premier temps trouver la bonne taille à votre pied, mais aussi choisir un modèle adapté.

Notre conseil ? Choisir des chaussures montantes qui englobent bien la cheville. On vous recommande donc d’opter pour des modèles comme les chaussures de randonnée avec une semelle crantée. Cette dernière sera idéale pour bien adhérer au sol et éviter les chutes en cas de neige ou de sol humide.

Peut-on mettre des bottes sur du verglas ?

À plateforme, cavalières ou cuissardes, les bottes et autres bottines sont des chaussures particulièrement plébiscitées durant la période hivernale. Qu'elles soient fourrées ou en cuir, elles se portent avec tous les styles et dans de multiples coloris. Pour autant, ce type de chaussures est-il le plus adapté pour une marche sur du verglas ? Cela dépend des modèles. En effet, on vous conseille de vérifier la qualité de la semelle pour savoir si cette dernière est adaptée à un usage extérieur.

En revanche, oubliez le port de talons, même en bottes. Compromettant l'équilibre et la stabilité de votre corps, ce type de chaussures augmente drastiquement le risque de glissades…

Quid des baskets ?

Avis aux adeptes des baskets : ces chaussures sont parfaites pour vos balades hivernales même sur sol glissant. Offrant une bonne adhérence grâce à leur semelle en caoutchouc, les tennis sont par ailleurs très confortables ce qui facilite grandement les déplacements.

Évitez cependant les modèles de baskets en toile, car ils ont tendance à prendre l'eau. Dernier conseil : optez pour des baskets qui tiennent bien la cheville et de préférence avec des lacets que vous pourrez serrer convenablement.