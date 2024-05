Au moment de l’organisation d’un mariage, le choix de la mairie conditionnera bien des choses. En principe, un couple ne peut pas choisir librement la ville dans laquelle se déroulera la cérémonie. Plusieurs alternatives s’offrent cependant à lui en fonction de sa situation.

Le mariage est un heureux événement qui s’organise généralement des mois, voire des années à l’avance. Selon les données de l’Insee, environ 235 000 mariages ont été célébrés en France en 2023. Il s’agit là bien sûr de mariages civils. S’il est difficile d’établir un chiffre des mariages religieux, on sait qu’aujourd’hui plus de la moitié des Français disent ne pas avoir de religion. La majorité des unions se célèbre donc uniquement en mairie. Cela conditionne un des éléments les plus importants dans l’organisation d’un mariage : son emplacement. Car s’il est possible de se marier religieusement n’importe où, ce n’est pas le cas pour la cérémonie officielle.

Dans la plupart des cas, plusieurs choix s’offrent au couple. Vous ne pouvez vous marier que dans une commune avec laquelle un des époux a "des liens durables". Il peut bien sûr s’agir de celle dans laquelle vous êtes domiciliés. Mais parfois, votre lieu de résidence n’est pas celui qui est officiellement connu par l’administration, par exemple si vous avez déménagé récemment. Il est donc possible de demander à se marier dans sa commune de résidence.

Un troisième choix est la commune du domicile ou de la résidence des parents d’un des époux à la date de la publication des bans. À noter que cette publication doit être aussi bien faite dans la commune de célébration que dans "celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence", précise le Code civil. La notion de résidence peut parfois être floue et elle sera appréciée par l’officier d'état civil. Elle nécessite un mois d’habitation continue dans la commune.

Quid des couples qui vivent à l’étranger ?

Certains Français expatriés peuvent souhaiter célébrer leur mariage en France afin de se rapprocher de leur famille et amis. Ils peuvent là encore se marier dans la ville dans laquelle un des parents a son domicile ou sa résidence. Ils peuvent également faire la demande auprès de leur commune de naissance ou de leur dernière commune de résidence. S’ils ne remplissent aucune condition, par exemple, vous êtes nés à l’étranger de parents français et n’avez jamais vécu en France, vous pouvez faire votre demande auprès de n’importe quelle commune française.

Et pour se pacser ?

Les règles concernant le Pacte civil de solidarité sont plus contraignantes. La conclusion du Pacs ne peut en principe se faire que dans la mairie de résidence commune. Si les partenaires s’engagent à une communauté de vie, ils n’ont cependant pas l’obligation de vivre ensemble au moment de la déclaration du Pacs. Ils doivent alors choisir une adresse commune qui définira le choix de la mairie. Il est cependant possible de faire valoir un « empêchement grave » de conclure le Pacs dans cette commune. Par ailleurs, il est aussi possible de se pacser devant un notaire de son choix.