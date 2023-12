Comment donner un coup de neuf à un parquet abîmé ou grinçant ?

Avec le temps, le parquet a tendance à s'abîmer et à grincer. Le charme des débuts disparaît et on ne voit plus que les défauts. Voici quelques solutions pour lui donner une nouvelle jeunesse.

Le parquet ancien donne assurément un certain charme à un intérieur. Or, qui dit ancien dit abîmé. Il peut être troué, fissuré et il grince sous nos pas… ce qui rompt toute la magie, surtout lorsqu'on entend le parquet au beau milieu de la nuit. Heureusement, il y a des astuces pour réparer tout ça, sans avoir à tout démonter. On vous explique comment supprimer les bruits et redonner un coup de neuf à son parquet ancien.

Reboucher un trou sur un parquet

Vous avez repéré un petit trou sur votre parquet massif ou contrecollé ? Vous pouvez utiliser du mastic à bois ou de la pâte à bois pour les fissures qui ne dépassent pas un centimètre. Pour commencer, il faut mettre le bois à l'intérieur du trou à nu. On utilise un cutter pour effectuer cette opération. On fait la même chose autour avec du papier à poncer. On aspire et on nettoie la surface puis on applique le produit (de la même teinte que le plancher) à l'aide d'une spatule. Il faudra bien la lisser avant de la laisser sécher. On ponce avec un papier de verre à grain afin de lisser le produit et on se débarrasse des résidus. Pour une finition parfaite, on passe un vernis sur la surface. Ni vu, ni connu !

Réparer un parquet qui grince

Le bois est un matériau vivant, il travaille constamment et il est soumis à beaucoup de contraintes. Plusieurs raisons peuvent expliquer un parquet qui grince : l'ancienneté, une pose mal réalisée, des variations de températures ou encore l'humidité. Les lames de fixation peuvent bouger et se courber. Cela qui explique les grincements insupportables.

Pour les réduire, vous pouvez saupoudrer votre parquet de talc. La poudre doit passer entre les interstices, donc il faudra la faire entrer en utilisant une brosse. Ce produit permet au bois de s'ouvrir et de fermer et de mieux travailler, il va réduire les grincements pendant un temps. Dès que le bruit se fait entendre à nouveau, il faudra renouveler l'opération.

Remplacer une lame abîmée

Si les lames grincent trop ou si elles sont trop abîmées, parfois, il faut tout simplement les changer. L'opération est plus complexe et demande des travaux importants. Si la lame qui craque est déjà délogée, il vous suffit de l'enlever. En revanche, si elle est encore accrochée à son support. La marche à suivre est différente selon le type de parquet.

S'il s'agit d'un parquet massif, il faudra la découper avec une scie sauteuse et visser des nouveaux tasseaux (morceau de bois massif brut qui permet de soutenir la lame). On dépose la nouvelle lame et on la fixe à l'aide de clou sans tête. Dans le cas d'un parquet contrecollé, on décolle la lame avec un ciseau à bois et on colle la nouvelle. Dans les deux cas de figures, il est nécessaire de prendre une lame identique à l'ancienne. Une fois les lames fixées, il faudra poncer et passer une cire ou un vernis afin d'obtenir un rendu homogène. Si jamais l'opération vous semble trop complexe ou les travaux trop importants, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste.