Comment économiser l’eau utilisée pour le jardin ?

Le goutte-à-goutte est la technique à privilégier pour arroser ses cultures. On apporte de l’eau aux plantes et légumes via un réseau de tuyaux et on arrose des points précis, au goutte-à-goutte, et l’eau s’infiltre jusqu’aux racines. Ce système a également l’avantage d’être beaucoup moins agressif puisque les végétaux sont alimentés à basse pression. Ce type d’arrosage localisé permet d’économiser 70 % d’eau et évite les corvées de désherbage puisqu’il est localisé sur la plante.