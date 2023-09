Comment fabriquer ses propres compotes de fruits pour le goûter ?

Lorsque l’on pense compote, on imagine instinctivement la traditionnelle recette faite à base de pommes. Il faut admettre que c’est une valeur sûre, et que ce fruit modérément calorique apporte des fibres, des polyphénols et de la vitamine C. Pour réaliser sa compote de pommes maison, vous aurez besoin de 2 kg de pommes mûres (environ une vingtaine), de l’eau et des épices (soit une gousse de vanille, soit de la cannelle). Il n’est pas nécessaire d’ajouter du sucre puisque la pomme contient naturellement du glucide.

Après avoir rincé vos pommes, épluchez-les et enlevez les trognons. Vous pouvez ensuite les couper en morceaux grossiers et les mettre dans une casserole. Ajoutez ensuite 50 ml d’eau, puis votre gousse de vanille ou votre bâton de cannelle. Couvrez le tout et faites cuire une vingtaine de minutes à feu moyen. Une fois les pommes bien tendres (le couteau doit pouvoir traverser les morceaux), mettez la préparation au mixeur et le tour est joué ! Vous pouvez ensuite verser votre compote dans plusieurs bocaux, de préférence en verre, et les disposer dans le réfrigérateur.