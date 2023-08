Comment isoler facilement vos fenêtres sans casser son porte-monnaie ?

Si les fenêtres sont anciennes, les cadrans dormants peuvent être abîmés et il est possible de sentir un courant d'air circuler. Pour combler l'espace qui laisse passer l'air, vous pouvez utiliser des joints d'isolations thermiques que l'on achète dans les magasins de bricolage. Il en existe de plusieurs épaisseurs. Le joint en mousse adhésif est le plus économique et le plus facile à poser, en revanche, il est très fragile. Celui qui assure la meilleure isolation reste le joint en silicone (mastic), qui se pose avec un pistolet. Pour être certain d'une pose parfaite, il est recommandé de faire appel à un professionnel.