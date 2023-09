Comment payer moins cher la nourriture de votre animal de compagnie ?

Plus la quantité de nourriture est importante, moins le prix est élevé. En effet, le prix au kilo varie un peu selon le volume. Ainsi, un grand sac de croquettes pour chien de 20 kg coûtera moins cher que cinq sacs de 4 kg. Cela s'explique notamment par la quantité d'emballage réduite et par la simplification du conditionnement. De plus, vous aurez besoin d'en acheter moins souvent et vous diminuerez donc le coût logistique et le temps consacré aux courses.

Si vous disposez d'un espace de stockage suffisant, vous pouvez aussi opter pour un achat en gros de plusieurs sacs de croquettes d'un coup, seul ou à plusieurs (des groupes dédiés aux propriétaires d'animaux existent sur les réseaux sociaux comme Facebook). Il existe plusieurs sites internet spécialisés qui proposent cette formule, avec un prix au kilo intéressant. Elle est avantageuse pour tous, particulièrement pour ceux qui ont plusieurs animaux de la même espèce et qui ont donc un budget nourriture important. N'oublions pas que nous dépensons en moyenne 59 € par mois rien que pour nourrir notre animal de compagnie, toujours selon l'étude IFOP réalisée pour Woopets !