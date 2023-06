Comment protéger efficacement son jardin contre les insectes ravageurs ?

Les limaces et escargots sont des grands amateurs de légumes et de plantes aromatiques, mais ils sont surtout des nuisibles. Pour éviter de les voir rôder autour de vos plantes et de ruiner votre travail dans le jardin, posez du paillis et ajoutez des brisures de coquilles d'œufs aux pieds de vos végétaux pour repousser ces petites bêtes. La bière est aussi un remède de grands-mères très efficace pour se débarrasser des limaces et des escargots. Ils sont attirés par l'odeur et finissent par s’y noyer.