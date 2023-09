Comment réaliser le paillage parfait dans son jardin ?

Il ne s'agit pas de pailler n'importe quand. Le paillage est plus efficace et bénéfique à certaine période de l'année. Au printemps, lorsque la saison de culture démarre, mais seulement quand les graines ont germé. Vous pouvez pailler en été pour protéger vos plantes de la chaleur, garder le sol humide et vos végétaux au frais. À l'automne, cette technique permet d'éviter le sol d'être nu et ainsi de protéger les racines avant l'arrivée du froid.