Comment réussir à coup sûr la pose du papier peint ?

Il est temps de passer à la partie qui demande le plus de concentration : l'encollage. Pour cette étape, on commence par le haut, on positionne le papier peint selon les repères et on laisse dépasser de quelques centimètres sur le plafond. On fait ensuite sortir l'air en marouflant de l'intérieur vers l'extérieur et on déplie le reste du lé en respectant bien notre tracé. Si le lé est de biais, on peut le décoller et le replacer. N'oubliez pas de retirer le surplus de colle avec une éponge mouillée. Une fois sèche, elle est très difficile à retirer. Une fois le papier peint posé, on découpe le surplus au niveau du plafond et du sol. Et on recommence l'opération autant de fois que c'est nécessaire pour décorer votre pièce.