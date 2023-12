Comment survivre financièrement aux dépenses de Noël ?

Les Français ont prévu en moyenne de dépenser 549 euros pour Noël. Pour certains, ce sera un moment compliqué sur le plan financier. Mais certaines pratiques permettent de traverser cette période plus facilement.

La période des fêtes est un temps de retrouvailles, de générosité… Et de dépenses. Cette année encore, Noël arrive dans un contexte de forte inflation. Pour beaucoup de Français, cela pourra donc être une fin de mois difficile. Selon une étude CSA, en 2023, le budget moyen des Français consacré à Noël sera de 549 euros, contre 568 euros l’année précédente, et plus d’un sur deux se dit inquiet quant à l’impact de la crise. Diverses pratiques et astuces permettent pourtant de mieux gérer ces dépenses ou de les réduire.

Définir un budget

Les fêtes sont souvent pointées du doigt pour le consumérisme qui règne alors. On peut en effet vite être pris dans une frénésie d’achat. Il est donc important de définir à l’avance son budget pour les cadeaux de chacun comme pour les repas. Un tableau peut suffire, mais il est aussi possible d’utiliser des applications dédiées. Si vous craignez un découvert temporaire, vous pouvez également contacter votre banquier pour négocier les éventuels frais qui s’appliqueront durant cette période particulière.

Étaler les dépenses

Les fêtes peuvent être difficiles sur le plan financier, car les dépenses sont concentrées sur quelques jours. On peut cependant les étaler sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Le paiement différé proposé par de nombreux commerçants peut alors être séduisant. Mais il comporte certains risques, notamment si vous ne parvenez pas à l’honorer en temps et en heure. Il peut être plus prudent d’étaler les achats, par exemple en offrant des « bons pour …». Parfois, un cadeau ne pourra de toute manière pas être livré le 25, être utilisé en plein hiver, ou devra attendre qu'un enfant grandisse un peu. Il est même possible d’opter pour un réveillon minimaliste et de prévoir une réunion de famille plus fastueuse plus tard.

Quelles astuces pour un Noël économique ?

Durant la période précédant Noël, les offres à prix cassés sont nombreuses. Ventes privées, Black Friday et autres promotions peuvent être visées, mais toujours en respectant son budget. Mais surtout, opter pour le fait maison ou la seconde main n’est désormais plus assimilé à de la pingrerie, que ce soit en matière de cadeaux ou de décoration. La tendance est plutôt au retour à la simplicité, y compris concernant le repas de Noël. On pourra limiter les grosses dépenses à quelques éléments traditionnels, et chercher, par la même occasion, à éviter le gaspillage alimentaire.