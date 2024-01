Comment tenir (enfin) ses bonnes résolutions ?

Alors qu’approche la fin de l’année, nombreux sont ceux qui veulent prendre de bonnes résolutions. Dans beaucoup de cas, ils ne tiendront pas leurs engagements. Pour y parvenir, il faut trouver l’équilibre dans ses ambitions et intégrer son programme à son quotidien.

C’est une tradition de la nouvelle année au même titre que le compte à rebours du 31 décembre ou le sapin de Noël. Les bonnes résolutions sont souvent évoquées, mais moins souvent tenues. Selon plusieurs études, environ 80 % des personnes interrogées disent ne pas tenir leurs engagements. S’il n’existe aucune formule magique pour y parvenir, certaines pratiques et astuces permettent de maximiser ses chances.

Bien choisir ses bonnes résolutions

Le meilleur moyen de ne pas tenir ses bonnes résolutions est d’abord de mal les choisir. Il est important d’envisager des objectifs atteignables en fonction de vos capacités, mais aussi de vos envies. Faire le marathon de Paris alors que vous avez une sainte horreur du jogging et n’avez aucune notion de votre niveau n’a pas de sens.

Selon une étude publiée en 2020, les résolutions formulées de manière positive sont plus souvent tenues. Les envisager comme une privation ou une corvée est contre-productif. Cherchez donc une activité ou une habitude que vous avez envie d’adopter depuis longtemps. Évitez de multiplier les bonnes résolutions, ou tout du moins hiérarchisez-les. Vous pourrez ainsi y consacrer suffisamment de temps.

Évitez également les idées trop vagues telles que « se remettre au sport », « manger mieux », « passer moins de temps devant les écrans ». Un objectif plus clair « aller au travail à vélo et s’inscrire à la piscine », « manger x fois des crudités dans la semaine » ou « pas plus de x heures d’écran par semaine » seront plus faciles à mettre en place.

Définir un programme

Choisir une bonne résolution est une chose, mais c’est souvent l’exécution qui fait défaut. Il faut donc également envisager la mise en œuvre. Pour cela, définir des étapes est primordial. On peut bien sûr se fixer un objectif à moyen ou long terme. Mais la bonne résolution ne doit pas être uniquement quelque chose de lointain. Il convient de réfléchir à un carnet de route. Ainsi, chaque pas en avant deviendra une motivation pour effectuer le suivant.

Néanmoins, il ne s’agit pas de s’imposer un rythme trop rigoureux. Car alors le moindre manquement risque de faire s’écrouler l’édifice. Acceptez donc dans votre programme que parfois, vous ne serez pas motivés ou ne pourrez pas tenir la cadence. L’important est de se reprendre ensuite. S’imposer un objectif précis ne signifie pas que ne pas l’atteindre est un échec. Si vous avez perdu trois kilos alors que vous visiez cinq, cela reste positif.

Comment maintenir ses bonnes résolutions ?

C’est au quotidien que se jouent les bonnes résolutions. Il faut donc les y intégrer. Elles ne sont jamais que de bonnes habitudes. Par exemple, actez que vous irez à la salle de sport le mardi, que le dimanche après-midi sera consacré à cuisiner sain pour la semaine, que vous ne regarderez plus les écrans le mercredi soir, etc. Avoir un partenaire est un avantage puisque l’un pourra compenser les baisses de motivation de l’autre. On peut également envisager un système de récompense. Par exemple, en conditionnant certains plaisirs à votre réussite. Mais là encore, la bonne résolution ne doit pas être perçue comme une contrainte.