Comment trouver un dépanneur de confiance et éviter les arnaques ?

Selon la répression des fraudes, près de deux tiers des dépanneurs ne seraient pas en règle. De la publicité à l’exécution, les abus peuvent être nombreux. Bien connaître les obligations, les droits et quelques astuces permet cependant de débusquer les arnaques

Une porte claquée sans avoir pris les clés, une fuite d’eau, une panne d’électroménager, une vitre cassée... La plupart de ces aléas du quotidien nécessitent l’intervention d’un professionnel du dépannage. Ces problèmes peuvent entraîner une pression ou une urgence qui rendent le consommateur moins vigilant. Or, ce secteur est particulièrement concerné par les abus. En 2021, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a constaté que sur 40 entreprises étudiées, près des deux tiers étaient « en anomalie » avec la législation. Il faut donc observer certaines précautions.

Attention aux publicités

On trouve souvent dans sa boîte aux lettres des publicités pour divers services de dépannage. Il convient de s’en méfier, notamment lorsqu’elles proposent de nombreuses activités différentes ou sont accompagnées d’un décorum « officiel » (couleurs bleu, blanc rouge, numéros des services d’urgence, de la mairie…). En effet, les publicités pour de tels services doivent obligatoirement indiquer « le prix de tout produit ou de toute prestation ». Les flyers et magnets qui n'indiquent que des types de services et des numéros de téléphone sont donc déjà dans l’illégalité, ce qui n’est à l’évidence pas rassurant. De même, les prix doivent être affichés sur le site internet d’un artisan.

Comment choisir son dépanneur ?

La première règle pour trouver un dépanneur est de prendre son temps. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre entourage pour trouver un professionnel sûr. Ne cédez pas à la tentation de contacter uniquement le mieux référencé sur Internet. L’idéal est de constituer au fil du temps une liste d’artisans dont on connaît le travail. Si vous n’avez aucune référence, prenez le temps de contacter plusieurs dépanneurs et de comparer les prix. Si le dépannage n’est pas urgent et que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement du professionnel, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours. L’urgence concerne « une situation qui nécessite de faire cesser un danger soit pour la sécurité des personnes soit pour l’intégrité des locaux », rappelle la DGCCRF .

Enfin, vous pouvez vous fier à des réseaux de confiance. Ils peuvent être proposés par de grandes marques qui mettent donc leur réputation en jeu. C’est par exemple le cas d’Engie avec MesDépanneurs.fr. L’UFC-Que Choisir propose également une liste d’artisans de confiance à trouver en contactant une antenne locale : Mes Dépanneurs Que choisir.

Quelles sont les obligations du dépanneur ?

Un dépanneur est soumis à un certain nombre d’obligations que les escrocs peuvent tenter d’éviter. Un contrat doit être proposé « sur papier ou sur support durable », qu’il soit passé dans ses bureaux ou chez vous. Surtout, il doit comporter « le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ». Cela concerne notamment le taux horaire et le temps estimé, qui permettent d’éviter un gonflement « surprise » de la facture. Le montant des frais de déplacement éventuels doit aussi être indiqué, tout comme le prix du devis. Un dépanneur qui refuse de s’engager sur un prix ou du moins une fourchette avant l’intervention est à fuir.

Enfin, la dénomination et le prix des pièces sont aussi des éléments importants à exiger. Il est également fortement conseillé de conserver les pièces remplacées qui peuvent constituer un moyen de preuve. Le dépanneur doit même vous faire signer une décharge si vous refusez de les garder.