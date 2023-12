Comment utiliser l’ammoniaque alcali dans la maison ?

Déjà utilisé dans l’Égypte ancienne pour ses pouvoirs dégraissants et détartrants, l’ammoniaque alcali représente une alternative à l’eau de Javel en termes de puissance et de capacité. Cette solution aqueuse basique de l’ammoniac, un composé chimique de formule NH3, se révèle une précieuse alliée pour nettoyer et détacher. Présent dans de nombreux produits ménagers du quotidien, l’ammoniaque peut s’utiliser seul, dilué dans de l’eau afin de faire briller les différentes surfaces de la maison.

Facilement reconnaissable par son odeur âcre à la fois suffocante et piquante, l'ammoniaque alcali apparaît comme une aide incontournable dans la maison. Hautement toxique en cas de contact, d’inhalation et d’ingestion, l’ammoniaque se manipule avec beaucoup de précautions. À mettre hors de la portée des enfants dans un contenant facilement identifiable, il convient de l’utiliser uniquement dans un lieu aéré. Corrosif, l’ammoniaque provoque des éruptions cutanées et brûlures sévères lorsqu’il entre en contact avec la peau. Mieux vaut donc s’équiper en conséquence. En plus des gants ménagers, le masque qui recouvre la bouche et le nez ainsi que les lunettes de protection restent incontournables. Parfaitement équipé, vous pouvez vous servir de l’ammoniaque alcali pour des travaux ménagers.

Nettoyer la salle de bains avec de l’ammoniaque alcali

Contre la moisissure et le calcaire, l’ammoniaque fait des miracles. Il suffit de diluer une demi-tasse du produit dans deux litres d’eau avant de passer au nettoyage. Grâce à une éponge imbibée du mélange, il est possible de redonner de l’éclat au carrelage, à la cabine de douche, à la vasque ou au lavabo, à la baignoire et même au miroir. En plus d’être étendue, l’action de l’ammoniaque s’avère particulièrement forte. Vous pouvez frotter sans forcer.

Comment détacher un vêtement avec de l’ammoniaque ?

L’ammoniaque fait également office de détachant sur tous les tissus sauf la laine et la soie blanche car il a tendance à la faire jaunir. À condition de ne pas avoir recours à ce produit sur les habits à motifs et autocollants, son efficacité permet d’enlever les taches les plus tenaces et de restaurer les tissus.

Pour venir à bout de traces de transpiration, d’urine ou de sang, on tamponne la zone en utilisant l’ammoniaque dilué à parts égales dans de l’eau. L’autre possibilité consiste à laisser tremper le linge dans un mélange constitué d’ammoniaque et d’eau.

Les autres utilisations de la solution à la maison

L’usage de l’ammoniaque ne se limite pas au nettoyage de la salle de bains et des taches sur les vêtements. Argenterie, matelas, tapis, moquette, linoléum, vaisselle, cuivre, verre, acier inoxydable, bois peint… autant de supports qui peuvent retrouver un second souffle grâce à ce produit.

Dans une cuisine, l’ammoniaque permet de faire revenir un four électrique particulièrement encrassé. Faites chauffer le four pendant dix minutes à 60°, puis laissez une casserole d’eau bouillante avec de l’ammoniaque. Laissez reposer la nuit entière avant de retirer et nettoyer la vapeur avec une éponge humide. Il s’agit d’un moyen pour se faciliter la tâche et ne pas avoir à frotter rigoureusement.