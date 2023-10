Comment venir à bout des taches les plus tenaces sur nos vêtements ?

Le verre de vin qui se renverse sur la nappe flambant neuve est l'un de nos cauchemars récurrents lorsqu'on organise un dîner ou une soirée. Le vin rouge est tenace et le faire disparaître n'est pas aisé, mais c'est tout à fait possible. Commencez par faire bouillir du lait puis imbibez la tache. Laissez agir quelques heures avant de rincer et de mettre la nappe dans la machine à laver. Autre technique : saupoudrez la tache avec du gros sel pour absorber le vin rouge et laissez reposer pendant une vingtaine de minutes. Vous n'avez plus qu'à retirer le sel, et frottez avec du savon de Marseille. Rincez à l'eau claire et lavez ensuite dans le lave-linge.