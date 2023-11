Black Friday : les arnaques et pratiques trompeuses à éviter

Fin novembre, le Black Friday arrive avec sa myriade d’offres alléchantes. L’attrait des promotions limitées dans le temps peut rendre moins prudents sur certains détails. Un comportement que certains commerçants et escrocs exploitent régulièrement.

C’est une opération commerciale originaire des États-Unis qui, en quelques années, est devenue un rendez-vous incontournable en France. Le "Black Friday" tombe cette année le 24 novembre. Mais il a déjà commencé sur certains sites internet et il se prolonge souvent sous la forme de "Black Week" ou de "Cyber Monday" qui seront autant d'opportunités de réaliser ses achats de Noël à des prix avantageux. Mais comme toutes les opérations promotionnelles de grande ampleur, le Black Friday connaît des abus qui peuvent aller des pratiques commerciales irrégulières de la part des professionnels aux véritables arnaques. Quelques réflexes doivent être observés pour éviter les pièges.

Des règles précises sur les promotions

Le contexte d’une opération intense, avec des offres limitées dans le temps et en quantité, peut faire oublier certaines règles aux vendeurs comme aux consommateurs. Mais le droit de la consommation s’applique tout autant durant cette période. Une des entorses les plus connues est la fausse promotion. Elle consiste à gonfler artificiellement le prix barré pour laisser entendre que l’offre est particulièrement intéressante. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle que le prix de référence doit correspondre au minimum pratiqué au cours des 30 derniers jours.

Si vous avez des produits en ligne de mire, pensez donc à vérifier leur prix de vente avant le début de l’opération. Vous pourrez ainsi vous assurer que le vendeur est honnête, et éventuellement signaler une pratique frauduleuse sur SignalConso, le site dédié de la DGCCRF. Pensez également à bien consulter la description de l’objet. Il peut arriver qu’ils soient moins chers, car ils ne comportent pas les mêmes options. Sachez également qu’en période de promotion, le délai de rétractation de 15 jours s’applique toujours pour les achats en ligne.

Attention aux offres trop alléchantes

La période du Black Friday est aussi propice aux arnaques en ligne. Les escrocs misent notamment sur l’idée de promotions temporaires qu’il faut donc saisir rapidement pour endormir la méfiance des consommateurs. Parmi les méthodes les plus employées, on retrouve le phishing. Les cyber-délinquants vous contactent en vous faisant miroiter une promotion, un gain, ou même en prétendant qu’un colis vous a été livré et vous attend. Souvent, un lien vous renverra vers un site qui peut avoir été créé de toute pièce pour l’occasion, en imitant les codes d’une grande enseigne. Lorsqu’une offre paraît trop alléchante, il convient de bien contrôler certains détails comme l’adresse du site ou l’orthographe et la syntaxe de l’annonce. Au moindre doute, passez par la page d’accueil du site vendeur plutôt que par le lien, afin de retrouver la promotion ou un formulaire de contact. Vous pourrez ainsi vérifier que l’offre est réelle. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires par mail et téléphone. Aucun professionnel honnête ne vous les demandera. Ne les entrez que sur des pages sécurisées, reconnaissables à l’URL commençant par "https".