Le Mogu Mogu, la nouvelle boisson préférée des ados, à travers le filtre d’une nutritionniste

Chez les jeunes, ces risques sont-ils plus élevés encore ?

Cela peut être plus inquiétant pour les jeunes, notamment pour la question de l'obésité. Elle est aujourd'hui en constante augmentation en France. Vous avez un tiers de la population enfant qui est en surpoids et ces boissons participent à cela. On l'a vu avec le Bubble tea et on va sûrement le voir avec le Mogu Mogu. Car un enfant ne se rend pas compte de la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur de ces boissons et peut lui aussi développer des maladies métaboliques. Sans compter l'arrivée de caries. Donc, je le répète, il n'y aucun problème à consommer la boisson, tant que cela reste occasionnel.