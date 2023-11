Compostage : les astuces à connaître pour lui faire traverser l'hiver

En hiver, le compost travaille au ralenti. Cependant, les micro-organismes qui le composent sont toujours actifs. Comment adapter le compostage aux périodes de grand froid ?

En hiver, la terre se met au repos. Le potager s'endort. C'est pareil pour le compost. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le compostage est toujours possible, même pendant la saison froide. Il suffit d'adapter ses méthodes. On vous explique comment faire.

Adapter le compostage au froid

Le compost a besoin de chaleur pour fonctionner. Or, en hiver, avec les températures parfois négatives, la décomposition est fortement ralentie. Les déchets organiques produisent des matières liquides qui peuvent geler. Il est donc conseillé de protéger votre compost du froid avec une bonne couche de paille ou de feuilles mortes. Ce paillage formera une barrière protectrice, mais il s'ajoutera aux autres déchets. N'hésitez pas à couvrir votre bac avec un voile d'hivernage ou une toile de jute pour garder la chaleur.

Que mettre dans son compost en hiver ?

Même si le compostage est au ralenti, il poursuit son travail de décomposition. Il est donc important de continuer à l'alimenter. On glisse les déchets qui se décomposent rapidement comme les épluchures de fruits ou de légumes. On évite les liquides ou les matières organiques trop molles, car elles peuvent geler. L'alternative ? On les enveloppe dans du papier journal qui réduira les fuites. Par ailleurs, il est recommandé d'ajouter du carton au fond du bac pour absorber les liquides.

Prendre soin de son compost en hiver

Le compost est composé de champignons, bactéries et autres micro-organismes. En hiver, ils travaillent de manière moins active, mais ils sont toujours présents. Pour aider à leur développement, et même les protéger, on évite de retourner la matière. En effectuant ce geste en hiver, on fait entrer le froid au cœur du compost, ce qui pourrait tuer les êtres vivants encore présents. On laisse donc la fourche et on attend le retour des beaux jours pour remuer de nouveau le compost.

Enfin, s'il est possible, on rentre le bac à compost dans le garage pour le protéger non seulement du froid, mais aussi des animaux. Les rats, renards et les rongeurs peuvent s'y installer pour trouver de la chaleur. Or, ils peuvent nuire à la survie de votre compost. Pour les éloigner, vous pouvez disséminer des gousses d'ail épluchées, des chiffons imbibés d'huile essentielle de menthe poivrée qui sont des répulsifs naturels.