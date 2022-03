Compteur Linky : combien vont devoir payer ceux qui refusent de l'installer ?

Les derniers récalcitrants au nouveau compteur Linky vont devoir mettre la main au porte-monnaie. Au 31 décembre 2021, ce sont 90% des foyers qui étaient équipés. Le déploiement du nouveau boîtier touchant à sa fin, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le projet entre désormais dans une phase d'expérimentation dont l'objectif principal est de convertir les 10% du parc de compteurs ancienne génération.

Pour ce faire, la CRE a mené une consultation publique du 25 novembre 2021 au 5 janvier 2022. Objectif ? "Définir le nouveau cadre de régulation incitative qui s'appliquera au projet Linky jusqu’en 2024". Parmi les mesures annoncées notamment, la facturation de surcoûts pour les clients qui refusent l'installation d'un compteur nouvelle génération et qui ne communiquent pas leurs relevés à Enedis, le gestionnaire de réseau.

Les consommateurs qui refusent le compteur Linky et qui ne communiquent pas leur index de consommation génèrent un surcoût pour Enedis. À cause de ces derniers réfractaires, le gestionnaire doit procéder aux relevés de compteurs lui-même chez les personnes concernées. Des surcoûts qui, selon la CRE, ne doivent plus être acceptés. Résultat, le régulateur introduit la notion de "comptage spécifique" pour couvrir le coût de la relève des compteurs.