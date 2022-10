Le compteur Linky permet-il au gouvernement de "couper votre électricité" ?

Alors pourquoi Linky inquiète-t-il les Français ? Très clairement, il est vrai que ce compteur permet de "collecter des données plus détaillées sur votre consommation énergétique que les compteurs traditionnels", comme le confirme le régulateur des données personnelles. Mais cette collecte reste très encadrée, via le Code de l'énergie. D'abord, les informations recueillies ne sont pas personnelles. Elles sont chiffrées et ne contiennent pas de données directement identifiantes (nom, adresse, etc.). Par ailleurs, Enedis collecte par défaut uniquement les données de consommation journalières. Pour que ces informations soient plus fines (par horaires ou par demi-heure), cela ne peut se faire qu'avec l'accord de l'usager.

Et alors, quel est le "pouvoir" de ce boitier ? Il permet simplement de relever le compteur à distance, de donner la possibilité à l'utilisateur de suivre et comparer sa consommation, et de facturer la consommation réelle et non plus une estimation. Par ailleurs, il a un but commercial, puisqu'il peut permettre de transmettre les données du consommateur à une entreprise tierce. Encore une fois, cela ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'abonné.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.