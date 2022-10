Compteur Linky : êtes-vous concernés par les coupures de ballon d’eau chaude d'Enedis cet hiver ?

Comme nous le développions il y a quelques jours, suite aux incompréhensions suscitées par cette décision, la procédure va s’étendre du 15 octobre au 15 avril, sur la base d'un arrêté du 22 septembre pris par le ministère de la Transition énergétique. Et concerner les 4,3 millions de Français qui ont choisi des tarifs préférentiels répartis entre 12h et 17h puis entre 20h et 8h.

Concrètement, ces consommateurs ont décidé, dans les clauses de leur contrat, d’activer automatiquement le chauffage de leur ballon d’eau le midi, plutôt que de le faire seulement sur la nuit.