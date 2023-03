Compteur Linky : vers une baisse des frais de mise en service

Expérimentés à partir de 2010, les compteurs communicants Linky équipent aujourd'hui plus de 90% des foyers, ou points de livraison électriques. Il reste encore 3 millions de compteurs Linky à déployer. Leur implantation s'est heurtée à des réticences et à des polémiques, au niveau politique comme à celui des particuliers. Il y aurait enfin un avantage net à faire valoir auprès des consommateurs : les frais de mise en service ne sont plus justifiés, puisqu'ils sont désormais effectués à distance.