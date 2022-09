Compteur Linky : la justice permet-elle aux particuliers de refuser l’installation ?

Du côté d'Enedis, on défend l'utilité du compteur Linky, qui "simplifie vos démarches et vous permet de maîtriser votre consommation et votre facture d'électricité". Pourtant, si sa phase de déploiement à travers l'Hexagone est aujourd'hui presque achevée, le boitier jaune suscite toujours des crispations. Sur les réseaux sociaux, les messages qui évoquent des actions de résistance pour ne pas l'installer chez soi rencontrent un vaste écho, à l'image d'une publication mise en ligne ces derniers jours.

"La Cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y a pas d'obligation légale d'installer un compteur Linky, contrairement à ce qu'affirme Enedis", il n’y a donc "aucune obligation légale à accepter leur installation selon les juges", peut-on ainsi lire.