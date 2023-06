Connaissez-vous la bière-vin, cette boisson hybride faite de malt et de raisin ?

Près de Bordeaux, Jocelyn utilise le Merlot, raisin très répandu dans la région. Il verse neuf doses de malt, la céréale à la base de la bière, et une dose de ce raisin. Le tout fermente ensemble. Et pour complexifier encore plus les goûts, il fait fermenter certaines cuvées de bière-vin dans un fût de chêne comme pour le vin. De huit mois à plusieurs années dans ces tonneaux. "Ça vit là-dedans. On sait ce qu’on a mis initialement, on sait bien qu’il y a des évolutions dans les barils. Tous les barils ne prennent pas la direction qu’on veut", explique-t-il. Résultat unique imprégné des vins bordelais contenus auparavant dans ces barils.