Connaissez-vous la méthode "IMC" pour réduire son budget course par deux ?

Le budget alimentaire des Français a explosé ces deux dernières années sous l’effet de l’inflation. Pour réduire leurs dépenses, beaucoup souhaitent limiter les achats et le gaspillage alimentaire. Popularisée par une influenceuse, la méthode "IMC" promet d’être efficace sur les deux plans.

L’inflation exceptionnelle de ces dernières années a largement touché les produits alimentaires. Entre janvier 2022 et janvier 2024, le panier moyen des Français a vu son prix augmenter de plus de 20 % selon l’Insee. Les différentes crises internationales, et notamment la guerre en Ukraine, ont en effet largement impacté le prix des matières premières. Pour y faire face, les Français ont pris de nouvelles habitudes. Selon le baromètre de l’Observatoire Cetelem, 44 % des Français ont réduit leurs achats alimentaires. Ils sont aussi très nombreux (83 % des sondés) à affirmer avoir réduit le gaspillage alimentaire. Selon un rapport des Nations Unies dévoilé fin mars, en 2022, plus de 1.000 milliards de dollars de nourriture ont été jetés à la poubelle dans le monde.

Qu’est-ce que la méthode IMC ?

Réduire sa consommation et donc le montant du ticket de caisse n’est pourtant pas toujours facile. Certaines méthodes permettent de s’imposer une discipline. C'est notamment le cas de la technique IMC, popularisée par une mère de famille influenceuse connue sous le pseudonyme de "Organized green mama". Derrière ce sigle se cache une pratique très simple, mais qui permettrait selon elle de réduire de 30 % à 50 % le budget course. Il faut bien sûr pour cela tenir compte des habitudes de consommation et de la composition du ménage.

La méthode se décompose en trois étapes auxquelles correspond chaque lettre. "I" pour "inventaire". Faites la liste de tous les aliments que vous avez en réserve dans vos placards, réfrigérateurs et corbeilles de fruits. Le "M" pour la deuxième étape : dresser un menu. Cherchez les plats que vous pouvez préparer en utilisant au maximum ce que vous avez déjà. Enfin, "C" pour les courses. N’achetez que les ingrédients manquants pour élaborer les plats que vous avez listés.

Quels sont les effets de la méthode IMC ?

Cette méthode, comme d'autres, suppose de cuisiner en fonction de ce que l’on a à sa disposition plutôt que d’acheter en fonction de ses envies. S’imposer cette discipline et se tenir scrupuleusement à sa liste de courses évitera d’acheter des produits dont on n’a pas réellement l’utilité. L’effet sur le gaspillage est assez évident.

On peut aussi y trouver un intérêt sur le plan de l’équilibre alimentaire. En effet, en vous adaptant à votre inventaire, vous devrez plus souvent cuisiner à partir d’aliments bruts. Ainsi, vous réduirez votre consommation de produits ultra-transformés, logiquement plus chers et critiqués pour leur composition et leurs faibles qualités nutritives. En revanche, la méthode IMC nécessite de trouver du temps pour cuisiner et éventuellement de trouver des recettes adaptées. Elle n’est donc pas forcément idéale pour tous les ménages.