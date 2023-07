Connaissez-vous la poule de Janzé, cette volaille qui raffole des frelons asiatiques ?

La poule de Janzé est une prédatrice redoutable. Agile et vive, elle aime chasser sa nourriture et notamment les nuisibles. Elle est la prédatrice naturelle du frelon asiatique. Cet insecte vole de façon stationnaire devant les ruches dans le but d'essayer d'attaquer les abeilles. Très invasif, le frelon asiatique peut décimer des colonies, or les abeilles sont précieuses et indispensables pour polliniser les vergers et assurer l'équilibre de la vie.

La poule de Janzé a l'œil vif et elle est rapide. Elle est capable d'attraper en un coup de bec les frelons lorsqu'ils sont en vol stationnaire. Elle les décapite pour manger ensuite le corps de l'insecte. Cette volaille est donc une arme fatale pour les frelons et une super-protectrice des ruches et des abeilles.