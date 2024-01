Connaissez-vous les pouvoirs extraordinaires du cuir ?

Le cuir est un tissu qui est particulièrement prisé pour la résistance. Cette matière première s'adapte à diverses utilisations. Quels sont les avantages offerts par le cuir ? On vous dit tout.

Matière issue de la peau animale, elle est rendue imputrescible grâce au tannage. Souple et résistant, le cuir est très présent dans nos vies quotidiennes. Vêtements, sacs, chaussures, ameublements, voitures… on le retrouve un peu partout. Il faut dire que ce tissu possède diverses propriétés lui permettant de s'adapter à différentes utilisations. On passe en revue la liste des pouvoirs extraordinaires du cuir.

Il est résistant et durable

La première particularité du cuir est que c'est une matière première durable. Il est solide et robuste et conserve ses qualités dans le temps. Il résiste à l'abrasion, aux déchirures. Il a la réputation de ne pas s'effriter et ne se déforme pas. Le cuir est une matière vivante qui vieillit naturellement. Avec les années, il prend une patine (notamment le cuir pleine fleur) mais son aspect et son toucher demeurent inchangés. Par ailleurs, il résiste aux acariens, à la moisissure et il est partiellement imperméable.

Il est peu inflammable

Ce tissu naturel est isolant et a la réputation d'être peu inflammable. En effet, il est naturellement résistant à la chaleur et aux flammes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les tabliers des soudeurs sont fabriqués avec du cuir. Néanmoins, il y a des peaux qui résistent moins bien, comme les peaux de moutons ou de chèvres qui sont très sèches.

Il est recyclé et recyclable

Sous-produit issu de l'industrie de la viande, le cuir est un matériau transformé. De nombreux accessoires sont, par ailleurs, fabriqués à partir de restes de cuir. Si le cuir en lui-même est biodégradable et économique, en revanche, le tannage est très polluant. Heureusement, aujourd'hui, il est possible de recourir à des matières végétales pour assouplir le cuir, telles que le châtaignier. Par ailleurs, il existe des cuirs recyclés qu'on appelle synderme. Il a le même aspect qu'un cuir d'origine, mais il est composé de chutes de cuir broyées, de matières végétales et synthétiques. Et si vous ne souhaitez pas encourager l'industrie du cuir, pour des raisons éthiques, sachez qu'il est toujours possible de se tourner vers le cuir de seconde main.