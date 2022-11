CONSO - Fruits, légumes, viande : les produits frais ont le vent en poupe

Dans ce supermarché de la Somme, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus, c'est une petite révolution qui vient de se produire. Il y a plus de place pour les fruits et légumes, pour le fromage, le poisson ou la viande, par rapport aux autres produits. Pour contenter sa clientèle, l'enseigne veut atteindre 50 % de produits frais en rayon, contre 35 % aujourd'hui. Elle compte y parvenir en misant notamment sur les références locales.