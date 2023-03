CONSO - Les achats groupés, une bonne solution contre la hausse des prix ?

Dans l'enseigne Costco Wholesale, on vous propose des caddies deux fois plus grands que la moyenne, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus. Tout est vendu en taille XXL. Des pots de cornichon aux bouteilles d'eau, on ne trouve ici que 3500 références, soit 20 fois moins que dans les supermarchés classiques. Mais plus que le choix, c'est le prix au kilo qui séduit les acheteurs.