CONSO - Achats en lots, formats familiaux : est-ce toujours une bonne affaire ?

C'est une opération exceptionnelle et ça attire les clients. Comme cette mère de famille, adepte des achats en gros volume. C'est plus pratique pour elle, mais aussi plus économique. En lot, la boîte de mouchoir lui revient 35 centimes moins cher qu'à l'unité. Et pour faire encore plus d'économies, ces deux amies ont trouvé la solution : acheter un produit en lot et se le partager ensuite.