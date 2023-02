CONSO - Grande distribution : est-il juste de payer plus cher le dimanche ?

Au rayon des produits ménagers, même constat. Un produit dégraissant est vendu à 74 centimes de plus le dimanche. Palme d'or pour des yaourts à la pistache, affichés à 2,10 euros le samedi, et 2,85 le dimanche, soit 75 centimes de plus. Dans un communiqué, l'enseigne explique que l'ouverture de ses magasins le dimanche engendre des surcoûts, notamment à cause de la majoration des salaires. La méthode est controversée, mais parfaitement légale : ces variations de prix en fonction du moment sont même très utilisées dans l'hôtellerie, ou dans le transport aérien.