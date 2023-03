CONSO - Les invendus, un bon plan contre le gaspillage et contre l'inflation

Cette chasse aux produits invendus est organisée par une association trois fois par semaine. Chaque membre participe et repart avec un sac bien rempli, comme Camille, étudiante : "Ça permet de faire des économies et puis en même temps, on rencontre des gens, c'est chouette". Elle a trouvé de quoi remplir son frigo pour la semaine. Mais attention, les produits les plus fragiles se conservent moins longtemps, il lui faudra donc les consommer rapidement.