Bonus réparation : quels sont les appareils concernés par cette aide ?

À cette liste, en 2024, viendront s'ajouter les robots culinaires, les téléphones fixes et les friteuses qui bénéficieront d'une aide à la réparation de 10 euros ainsi que les fours posables (15 euros d'aide), les fours micro-onde (20 euros), les moniteurs (30 euros), les imprimantes et les scanners (35 euros) et les ordinateurs fixes (45 euros).

En 2025, les climatiseurs mobiles, avec une aide à la réparation de 25 euros, s'ajouteront à la liste, tout comme les produits hygiène et beauté (épilateurs, sèche-cheveux, lisseurs, rasoirs et tondeuses), les systèmes de traitement de l'air hors climatisation comme les ventilateurs et les purificateurs d'air et les humidificateurs qui bénéficieront d'une aide de 10 euros. Les nettoyeurs vapeur et les outillages électroportatifs (15 euros) seront aussi concernés par le bonus réparation en 2025.