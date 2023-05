Consommation : en six mois, le budget des dépenses contraintes a flambé

Pour autant, les Français sont 73% à se dire satisfaits de la vie qu’ils mènent. Un chiffre qui s’accroît proportionnellement à leur situation économique et inversement au poids de leurs dépenses contraintes, mais qui reste élevé, même chez les plus précaires : 89% chez les catégories à hauts revenus, contre 63% chez les catégories pauvres. Ce constat étonnant se justifie par l’analyse statistique des réponses fournies par les sondés. Pour l'économiste Claudia Senik, spécialiste de l’économie du bien-être subjectif, "cette étude permet de confirmer que les deux grandeurs - poids des dépenses contraintes et satisfaction - varient en sens inverse : les personnes sont d’autant moins satisfaites de leur vie et de leur niveau de vie, se sentent d’autant moins à l’aise financièrement, et se sentent d’autant moins heureuses par rapport à l’ensemble des Français, que les dépenses contraintes absorbent une plus grande part de leur revenu".

Ce qui contribue le plus au sentiment de bonheur des Français : l’estimation de son niveau de vie (23%), suivie de près par la perception de son bien-être en comparaison à autrui (18%). Plus loin, les dimensions de santé, de situation financière et d’entourage y contribuent respectivement à hauteur de 11%, 9% et 6%. Claudia Senik explique : "Si on est satisfait de sa vie, on se pense plus heureux que les autres. On retrouve ici le décalage français entre bonheur privé et malheur public. Les Français sont toujours beaucoup plus insatisfaits et pessimistes en ce qui concerne le pays dans son ensemble que pour leur situation personnelle. C’est pourquoi se sentir heureux revient presque au même que se sentir plus heureux que les autres".