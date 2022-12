Bouclier tarifaire, aide carburant, péages... : ce qui va changer dans votre quotidien au 1er janvier 2023

Fin de la remise à la pompe de 10 centimes d'euro par litre acheté pour tous. L’État ne peut plus assumer cette mesure coûteuse, mais le gouvernement souhaite poursuivre sa politique de soutien et se tourne vers les Français les plus modestes. Il met à disposition une nouvelle aide carburant de 100 euros, distribuée dès le début de l'année aux 50 % des ménages les plus démunis. 10 millions de personnes devraient la toucher. Pour cela, votre revenu fiscal de référence (RFR) 2021 doit rester inférieur ou égal à 14 100 euros. Vous devez la réclamer en vous rendant sur le site des impôts et y remplir un formulaire à l'aide de votre numéro fiscal, votre numéro de plaque d'immatriculation et une attestation sur l'honneur affirmant que vous utilisez bien votre véhicule pour aller travailler.

Le gouvernement souhaite également encourager le covoiturage. Le ministère de l’Écologie a lancé un plan national "covoiturage du quotidien", surtout destiné aux trajets domicile-travail. Les conducteurs proposant des places de covoiturage sur de courtes distances à partir du 1er janvier peuvent toucher une prime allant jusqu’à 100 €. Le gouvernement versera cette somme via la plateforme de covoiturage sur laquelle les trajets sont réalisés. Pour bénéficier de la prime, il faudra détenir le permis de conduire, effectuer un premier trajet de covoiturage en tant que conducteur en 2023, avant d’en effectuer 9 autres trajets de moins de 80 kilomètres dans les 3 mois suivants.