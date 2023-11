Nutri-score : bricolage, sport, jouets... tout le monde s'y met

Le Nutri-score est désormais familier à 9 Français sur 10 et plus d'un sur deux a même changé au moins une de ses habitudes d'achat grâce à lui. Au point que de nombreux secteurs s'emparent à leur tour de ce système de notation. Après le bricolage ou encore le sport, il devient possible de consommer "plus raisonnablement, en matière de jouets.

Deviendra-t-il impossible à l'avenir de consommer sans se référer à la notation du produit, et ce quelque soit le secteur concerné ? Si en matière d'alimentation, l'indication Nutri-score est désormais familière à de nombreux Français, de plus en plus de secteurs proposent à leur tour des étiquetages destinés à orienter le choix des consommateurs vers des produits moins nocifs pour la santé ou pour la planète.

À l'approche des fêtes de Noël, l'enseigne King Jouet propose ainsi depuis quelques jours une échelle de notation censée permettre d'évaluer "le degré d’écoresponsabilité" de ses produits. Le numéro 3 de la vente du jouet a en effet imaginé un "jouet score" avec l’aide d’Ecomaison, l’éco-organisme agréé par l’Etat pour le tri et le recyclage des objets et matériaux de la maison.

Un argument de vente ?

Au printemps dernier, l'enseigne de bricolage Leroy Merlin, leader français de ce domaine, avait elle aussi lancé le Home Index, un indice reflétant l'impact environnemental et social de ses produits. Il est aussi question de voir un éco-score se généraliser dans le secteur du textile, plusieurs enseignes françaises ayant déjà adopté cette démarche. Ainsi, Decathlon affiche une note environnementale sur les deux tiers de ses références tandis qu'Okaïdi en fait de même sur une centaine.

Mais ces systèmes de notation sont-ils fiables ? "Le risque s'il n'y a pas d'harmonisation d'étiquetage c'est que les consommateurs soient perdus, que les critères ne soient pas pareils, que les grilles ne soient pas équivalentes et que le consommateur en passant d'une enseigne à l'autre se trompe complètement sur son appréciation du produit", explique dans la chronique en tête de cet article, Laura Bokobza, dirigeante-fondatrice du cabinet LBK Consulting. L'idéal serait donc que le gouvernement s'empare de ces notations et certifie leur validité, comme c'est déjà le cas en matière d'alimentation et en passe de l'être dans le textile.

Durcissement du Nutri-score imminent

Il n'en reste pas moins que si ce système d'étiquetages consistant à orienter le choix des consommateurs pour acheter "plus raisonnablement" fait des émules dans tant de secteurs, c'est qu'il a fait ses preuves. A titre de repère, le Nutri-score apposé sur les produits alimentaires avec ses pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres de A à E, est désormais familier à neuf Français sur dix et plus d'un sur deux a même changé au moins une de ses habitudes d'achat grâce à elle, selon un bilan réalisé par le gouvernement en 2021. En témoignent, les ventes qui ont tendance à augmenter chez les produits bien notés et qui, à l'inverse, tendent à baisser chez les moins bien notés.

Pour rappel, son mode de calcul va changer à partir de la fin 2023 pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé. "Ce nouvel algorithme renforcera l'efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des pays européens", ont déclaré dans un communiqué commun les autorités sanitaires ou agroalimentaires de plusieurs pays concernés, dont la France et l'Allemagne. Hasard du calendrier ou non, à l'approche de ce durcissement en vigueur dès le 1er janvier 2024, certains produits se sont déjà dévêtus de cette note.

C'est par exemple le cas de Bjorg qui se défend toutefois de toute mauvaise intention. Si la marque assure préférer désormais le Planet-score, l'association de consommateurs UFC-Que-Choisir considère de son côté que le renforcement des exigences attendu pourrait faire chuter plusieurs notes chez Bjorg. Une preuve de plus de la confiance accordée par les consommateurs à ce système de notation ?