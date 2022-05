Pouvoir d’achat : oui, certains prix baissent !

Pourtant, les prix du jambon, de la lessive, des couches et des soins pour bébés ont bien diminué depuis un an. "Ça n’a pas fait un énorme écart, à tel point que je m’en rende compte sur la fin de mon ticket", sourit une jeune femme. En effet, la baisse n’est pas très importante. Ainsi, côté hygiène, le prix des couches-culottes a baissé de 1,56%, celui de la lessive de 2,28% et des soins pour bébé de 0,82%.