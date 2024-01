Shrinkflation : ce que prépare le gouvernement pour informer les consommateurs

Le ministère de l’Économie a transmis à Bruxelles un projet d’arrêté visant à contraindre les supermarchés à informer leurs clients des cas de shrinkflation. Cette pratique, qui vise à réduire les quantités d’un produit en maintenant son prix, voire en l’augmentant, est dénoncée par de nombreuses associations. Des étiquettes devraient être placées directement sur les emballages afin d'informer les consommateurs.

Des produits dont la quantité diminue dans le paquet alors que leur prix reste le même, voire augmente… C’est la shrinkflation, la contraction du verbe anglais "to shrink" (réduire) et du mot "inflation". Le phénomène, insidieux, a pris de l’ampleur depuis la pandémie de Covid. Il ne vise pas nécessairement à tromper les consommateurs et peut être utilisé pour s’aligner sur la concurrence, ou pour éviter de franchir un seuil de prix qui détournerait l’acheteur du produit. Encore faut-il le savoir…

C’est dans cet esprit que le gouvernement français vient de transmettre à Bruxelles un projet d'arrêté contraignant les supermarchés à l’horizon de mars prochain, "pour répondre à la demande des consommateurs d'être mieux informés en cas de shrinkflation sur certains produits", indique mardi 2 janvier à l'AFP le cabinet de la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire. Si le texte est soumis à la commission européenne, c’est pour vérifier la conformité avec une directive de 2015 sur la transparence des règles techniques.

Un phénomène dénoncé depuis 2022

À terme, le gouvernement prévoit d'imposer aux supermarchés de faire figurer, sur les références ayant fait l'objet d'une réduction des portions, la mention "pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix a augmenté de …% ou …€". Cette mention doit être placée "directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible", précise encore le texte.

"Si un décret sort, nous le respecterons et l'appliquerons mais nous le regrettons", a réagi le patron du quatrième distributeur français, Système U, Dominique Schelcher, sur France Inter. "C'est l'industriel qui sait que son emballage a baissé, que la recette a été remise en cause", a-t-il dit, craignant "une perte de temps" pour les équipes en magasin.

En septembre 2022, l'association de défense des consommateurs Foodwatch avait, la première, alerté les consommateurs sur la "shrinkflation", citant le célèbre carré de fromage Kiri comme produit ayant fondu de 10%, passant de 20 à 18g. Bel, son fabricant, s’était défendu en expliquant que le fromage était désormais vendu "dans une nouvelle recette plus naturelle, sans additifs" et fabriqué en France à base de lait français.

Un meilleur affichage n'aura pas grande incidence sur le pouvoir d'achat des Français, notamment dans le secteur alimentaire, où les prix ont flambé de plus de 20% en moyenne en deux ans. Les consommateurs sauront simplement que pour le prix qu'ils payaient quelques mois plus tôt, ils auront une moins grande quantité du produit convoité.