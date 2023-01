Contre le gaspillage alimentaire, une épicerie qui donne sa chance aux fruits et légumes moches et autres indésirables

Des œufs de petits calibres (en raison du jeune âge des poules), du jambon et des lardons en fausses coupes ou chutes de tranchage, des saucisses biscornues après une cuisson délicate, du fromage au poids hors calibre… Chez Nous, aucune discrimination alimentaire. Tous les produits trouvent leur place s’ils respectent les normes sanitaires. Dans les rayons, les clients peuvent trouver des aliments secs (riz, pâtes ou lentilles) dépassant les dates limites de consommation. Charles Lottmann, cofondateur de la chaîne, reconnaît une gestion des produits frais plus épineuse. "Nous travaillons avec 1200 producteurs locaux partout en France. Nous rachetons aux producteurs des produits frais aux dates limites de moins de trois semaines. Nous récupérons par exemple les pommes trop petites du maraîcher. Nous les rachetons suffisamment cher pour encourager les agriculteurs à les ramasser et les mettre en cagette." Les magasins Nous cherchent à garder un esprit vertueux. Ils privilégient la livraison bas carbone en milieu urbain, limitent les emballages plastiques et favorisent les produits ultra locaux. "On essaie de tenir nos objectifs de développement durable, mais on doit rester cohérent pour offrir des prix attractifs", ajoute le cofondateur du groupe.

Résultats, les arrivages restent aléatoires. La production du pain de mie, du fromage blanc, de la brioche ou des pâtes à tartiner se font en fonction des commandes. "Nous avons moins d’offres et nous acceptons les rayons vides. Nous considérons certains produits comme les œufs indispensables et les clients en trouvent toujours dans les rayons", rassure Charles Lottmann. La chaîne propose autant de produits du quotidien qu’une supérette classique : fruits et légumes bio, crémerie, laitages, viandes, épicerie salée et sucrée, boissons, produits en vrac, hygiène, entretien, etc. "Nos invendus sont redistribués aux associations locales grâce à des applications mobiles", se réjouit l’ancien designer. Les magasins, rentables, attirent de plus en plus de clients. La forte inflation pousse certaines échoppes à augmenter leurs prix de 30 % sur certains produits. De son côté, Nous reste de 20 à 30 % moins cher que toutes les autres marques. "Les clients viennent par curiosité en se disant aussi qu’ils font faire de bonnes affaires. Ils reviennent ensuite parce qu’ils sont sensibles aux enjeux écologiques", décrit le cofondateur.

L’enseigne Nous ne transforme directement aucun aliment. Des produits, à l’instar de la brioche, viennent souvent à manquer dans les magasins. Pour éviter de se retrouver en pénurie permanente, le groupe a trouvé la parade : "Nous avons peu de partenariats avec des producteurs de brioches. Un producteur nous vent des brioches dès qu’elles sont écartées du marché de la grande distribution parce qu’elles ne sont pas de la bonne forme ou que leur couleur ne correspond pas. On les remballe et on les vend sous notre propre marque", raconte Charles Lottmann. Nous vend désormais 150 produits par ce biais, y compris dans des rayons d’autres grandes surfaces.