"Coup de pouce énergie" : 250 euros pour les foyers d'Île-de-France les plus en difficulté

Ce "coup de pouce" vient s'ajouter à la série d'aides déjà existantes, destinées à soulager les ménages face à la hausse des prix de l'énergie, rappelle la Région. Parmi elles, le chèque énergie, qui peut monter jusqu'à 10.000 euros pour les TPE-PME franciliennes de moins de 20 salariés, et l'aide à la rénovation thermique avec le remplacement de chaudières au fuel, au bois ou au charbon à hauteur de 2000 euros par logement.

Le dispositif ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de la Région. Il "doit être sollicité entre le 1er juillet et le 1er octobre uniquement. Le principe du premier arrivé, premier servi a été retenu. Cela nous questionne", a estimé auprès de l'AFP la cheffe des élus communistes, Céline Malaisé. "Ce coup de pouce est le bienvenu, mais avec un excédent budgétaire de 356 millions d'euros, il était possible de faire plus pour le pouvoir d'achat de tous les Franciliens en annulant, par exemple, la hausse de la carte Imagine R et de la restauration dans les lycées", a-t-elle aussi réagi.