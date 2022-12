Coupe du monde : Concarneau, la ville bleue derrière les Bleus !

Des bateaux aux devantures des magasins, en passant par les voitures d'auto-école ou même les panneaux de signalisation, à Concarneau, on voit un peu la vie en bleu. Elle est surnommée "la ville bleue". Cela vient de la mer, des sardines et des filets bleus. Alors à moins d'un jour avant la demi-finale du Mondial, ici, on vibre encore plus derrière les Bleus. Ce n'est pas seulement un surnom, car le bleu à Concarneau est très sérieux.