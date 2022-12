Jusqu'à 28 coupures d'électricité cet hiver : quels sont les trois scénarios envisagés par RTE ?

C'est ce scénario, dit "intermédiaire", qui est le plus probable, selon les prévisions de la RTE. Celui-ci anticipe une reprise progressive de l'activité électrique en France d'ici à janvier. Dans le cas d'un hiver chaud, il n'y aurait pas d'alerte Ecowatt lancée, donc pas de délestage. Mais si l'hiver est froid, une à deux alertes pourraient être déclenchées (entre 0 et 1 et si le plan de sobriété est bien respecté). Et si les températures baissent à un niveau très froid, on pourra compter jusqu'à 6 alertes (3 si le plan de sobriété est respecté).