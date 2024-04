Courses, électroménagers, voyages… le paiement en plusieurs fois plébiscité par les Français

Plus des deux tiers des Français utilisent des facilités de paiement pour régler leurs achats. Une étude montre que toutes les classes sociales paient en plusieurs fois dans tous les domaines pour optimiser leur budget.

Êtes-vous davantage enclin à acheter si l’enseigne propose une facilité de paiement ? D’après une étude, réalisée par l’institut Kantar sur les évolutions des usages de paiement en Europe, 29% des Français en font un critère déterminant pour se décider à acheter.

70% des Français utilisent des facilités de paiement

Réalisé chaque année pour Floa, la solution de paiement en plusieurs fois du groupe BNP Paribas, le baromètre montre que l’échelonnement de la somme due en plusieurs versements (également appelé Buy Now Pay Later en anglais, parfois abrégé en BNPL), progresse en France et plus généralement dans le sud de l’Europe.

Dans le détail, l’étude rapporte que 70% des Français utilisent des facilités de paiement. 44% d’entre eux en font un usage récurrent. "C’est le signe d'une intégration profonde dans le quotidien des consommateurs. La facilité de paiement est considérée comme un outil de gestion budgétaire, notamment en période d’incertitude économique", commente les auteurs de l’étude.

De leur côté, les commerçants assurent que la flexibilité offerte par le paiement en plusieurs fois permet de fidéliser des clients et d’accroitre les paniers d’achat. Ils estiment que cette solution de facilité de paiement majore leur chiffre d’affaires de près de 20%.

Des paiements différés dans tous les secteurs

La solution de paiement Floa, partenaire de plus de 15000 commerçants et responsable de l’étude, affirme que le paiement en plusieurs fois devient une habitude dans pratiquement tous les secteurs. En France, le top trois comprend l'électroménager, les produits high-tech et le voyage. Mais beaucoup de Français font également leurs courses dans des grandes surfaces via ce procédé.

L’étude révèle aussi que le paiement en plusieurs fois concerne les produits d’occasion. 27% des Français qui ont l’habitude d’utiliser cette solution de paiement s’en sont déjà servi pour acquérir des articles de seconde main. 56% des utilisateurs réguliers le considèrent comme un moyen d'acheter des produits de meilleure qualité ou plus responsables. "Ce n'est pas seulement un outil de gestion financière au quotidien, il apparaît aussi comme un levier clé pour soutenir une consommation plus responsable et plus durable", certifie les auteurs de l’étude.

Pour rappel, le paiement en plusieurs fois reste un service payant, facturé au commerçant. En 2020, il coûtait de 1 à 3,8%, selon les acteurs et les formules. Il arrive néanmoins que le commerçant prenne ces frais à sa charge.