Coût de la vie étudiante : quelles sont les villes universitaires les plus chères de France ?

En ce qui concerne les transports en commun, l'Unef parle d'une année "plus qu'inquiétante". "Là où l'année dernière, seulement 3 villes avaient augmenté leurs tarifs, ce sont 11 villes et l'Île-de-France qui augmentent le tarif de leur abonnement annuel cette année en France métropolitaine", écrit le syndicat. Selon ce dernier, le coût des transports a augmenté de 5,91% pour les non-boursiers et de 3,95% pour les boursiers.

Là encore, ce sont les étudiants habitant en Île-de-France (Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Orsay, Guyancourt, Cergy, Champs-sur-Marne, Évry) qui payent le plus pour ce poste de dépense avec 373 euros en 2022. Suivent ensuite Dijon (315 euros), Lille (324 euros), Clermont-Ferrand (280 euros) ou encore Strasbourg (276 euros). En dernière place de ce classement, on retrouve Montpellier, avec 44 euros par an.