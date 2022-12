Covoiturage : une prime de 100 euros versée en 2023 pour les trajets du quotidien

Le but est de passer de 900.000 trajets mensuels aujourd'hui à trois millions dans quelques années. Alors que 50 millions de sièges vides circulent chaque jour, tripler le nombre de covoitureurs permettrait d'éviter 4,5 millions de tonnes de CO2 par an, selon le ministère des Transports.

Le gouvernement prévoit par ailleurs un soutien aux collectivités qui proposent des incitations financières au covoiturage ou qui installent des aides de covoiturage ou de voies dédiées. Au total, c'est un plan de 150 millions d'euros qui va être investi et qui sera présenter en détail mardi 13 décembre à Reims par les ministres de la Transition écologique et des Transports, Christophe Béchu et Clément Beaune.