Crédit bancaire : pas plus de mise en garde si vous remboursez en une seule fois

Un particulier peut obtenir un crédit "in fine", remboursable en totalité à l’échéance prévue. En revanche, il n’a pas droit à davantage de protections et de mises en garde de la banque que pour un crédit classique.

Octroyer un crédit ne va pas de soi pour une banque. Surtout pour un projet immobilier, l’argent prêté fait prendre un risque à l’établissement financier. Pour se rassurer et aider son client, la banque prêteuse a le devoir de mettre en garde son client emprunteur en l’avertissant lui ou sa caution du risque de l'opération. La banque prend alors plusieurs éléments en considération tels que les revenus et le patrimoine de l'emprunteur ou de la caution, le risque d'endettement lié à l'opération, etc. Si vous choisissez un crédit "in fine", la banque ne vous mettra pas davantage en garde, confirme la Cour de cassation.

Trois ans après avoir souscrit un crédit "in fine", un emprunteur se retrouve en difficultés. Devant la justice, il soutient que ce type de crédit fait naître un risque particulier, justifiant des avertissements particuliers, même si le projet paraissait adapté à ses capacités financières. Il estime que la banque aurait dû le mettre en garde contre le risque d’un tel système dans lequel le taux d’intérêt est en général plus élevé et les intérêts mensuels plus importants puisque le capital restant dû ne diminue pas. Il en conclut que la justice doit retenir une faute de la banque et le dispenser de rembourser, à titre d’indemnisation pour ses préjudices, matériel et moral.

La Cour d’appel déboute l’emprunteur : "La banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations qu’il engage. Si elle n’en a pas pris l’engagement, elle n’a pas de devoir de conseil. Elle a seulement un devoir d’information sur les caractéristiques du prêt proposé."

Obligation de mise en garde limitée

La Cour de cassation confirme cette lecture. "L’obligation de mise en garde du banquier ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui en résulte. Que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin ne change rien."

La plus haute juridiction française rappelle que le devoir de mise en garde sert aux clients non "avertis" : "C’est-à-dire munis de connaissances financières avérées, et lorsqu’il apparaît que le projet de crédit pourrait être inadapté à leurs capacités financières, compte tenu de leurs revenus et de leur patrimoine immobilier. En l’espèce, la valeur de la maison de l’emprunteur pouvait garantir les remboursements de ses crédits", concluent les juges.