Créer son jardin en zone ombragée

En Tasmanie, une île au sud de l’Australie, se trouvent les plus belles fougères arborescentes. Elles ont un tronc qui peut mesurer jusqu’à cinq mètres de haut et des feuilles de trois mètres. Cette variété de fougères ne résiste pas du tout au froid et est assez coûteuse. En Australie, la star, c’est les eucalyptus gunnii, qui a un feuillage toute l’année et très lumineux avec des feuilles couleur argenté et bleu très odorant. En Nouvelle-Zélande, le phormium, aussi appelé le lin de Nouvelle-Zélande, est une plante très graphique avec une diversité de coloris. L’Astélia Bankasi qui possède un feuillage en argent est également très utilisée.