Électricité : 16 réacteurs du parc nucléaire toujours à l'arrêt, l'arrivée du froid inquiète

Pour tenter de limiter les impacts du ralentissement de la production nucléaire, la France devient cette année, et pour la première fois depuis 42 ans, importatrice nette d'électricité, notamment en provenance de l'Allemagne, l'Italie ou la Belgique. Et la présidente de la Cre de lancer également un appel à développer "plus d'énergies renouvelables" pour faire face à la consommation toujours plus importante en électricité. "Il faut qu'on produise plus d'énergie", a-t-elle avancé en mettant en avant le développement de l'éolien offshore, terrestre ou encore du solaire.