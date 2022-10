Une "prime chauffage" de 4500 euros est-elle vraiment versée aux fonctionnaires du Sénat ?

Pour en savoir plus, TF1info a contacté directement le Sénat. On apprend ainsi que la suppression de la prime a été validée fin 2012 pour tous les fonctionnaires qui intégraient l'institution. Pour ceux qui étaient déjà en activité à cette date, "il lui a été substitué une indemnité complémentaire de logement d’un montant réduit, indexée, comme les autres éléments de leur rémunération, sur l’évolution du point d’indice des fonctionnaires de l’État". Notons qu'en 2021, soit quasiment 10 ans après l'arrêté instaurant ces changements, l'indemnité complémentaire de logement (ou ICL) était décrite comme "en voie d'extinction" par le Sénat lui-même. Les dépenses qui y sont liées diminuent logiquement "chaque année en proportion du nombre de départs à la retraite ou en congé spécial des fonctionnaires qui en bénéficient".

L'existence de la "prime chauffage", remise en cause en 2012, s'inscrivait dans un contexte différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le fait qu'elle ait été indexée sur le cours du pétrole traduit l'importance que pouvait prendre le chauffage au fioul ces dernières décennies. Aujourd'hui moins plébiscité, on observe que sa consommation a chuté dans l'Hexagone : de 15,7 millions de tonnes par an en 2005, à 6,3 millions de tonnes en 2017.

Soulignons enfin qu'au cours des dernières années, le Sénat a réduit ses coûts de fonctionnement ainsi que ses effectifs. Le nombre des fonctionnaires qui y sont affiliés est passé entre 2008 et 2021 de 1173 à 1057. Il faut par ailleurs noter que "les traitements et indemnités des fonctionnaires titulaires et stagiaires se sont élevés en 2021 à 87.323.983 euros, en diminution de 4,61%". Cela représente une économie de plus de 4 millions d'euros par rapport à l'exercice 2020, qui s'inscrit dans une "tendance longue depuis 2014".