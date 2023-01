Électricité plus chère mercredi : qui est concerné et pour quel montant ?

La hausse du tarif réglementé de l'électricité de mercredi concerne 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels de l'Hexagone, de la Corse et de l'Outremer. En revanche, les habitants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie ne verront pas leur facture augmenter, puisque les deux territoires ont leurs propres tarifs. "Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois", a précisé EDF à l'AFP. Pour les clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera appliquée.

Environ 100.000 logements du parc social, chauffés collectivement à l'électricité, sont aussi indirectement concernés. Le nouveau tarif servira au calcul de l'aide du bouclier tarifaire améliorée fin 2022, qui reste "imparfaite" selon le Mouvement HLM. "Parce que la part des dépenses de transport et de logement est un peu plus élevée dans leur panier de consommation, les ménages avec les revenus les plus bas subissent plus fortement la hausse des prix de l’énergie", a souligné à plusieurs reprises l'Insee.

Cette augmentation équivaut, en moyenne, à 20 euros de plus sur la facture pour ceux qui se chauffent à l'électricité avec un contrat au tarif réglementé. Toutefois, la hausse dépend de l'option choisie et le montant supplémentaire à régler peut varier. À noter que cette revalorisation devrait être la seule de l'année.